交易:
67
盈利交易:
43 (64.17%)
亏损交易:
24 (35.82%)
最好交易:
54.65 USD
最差交易:
-17.64 USD
毛利:
450.43 USD (177 636 pips)
毛利亏损:
-161.43 USD (140 267 pips)
最大连续赢利:
10 (75.61 USD)
最大连续盈利:
104.89 USD (3)
夏普比率:
0.34
交易活动:
6.45%
最大入金加载:
12.34%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
67
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.51
长期交易:
37 (55.22%)
短期交易:
30 (44.78%)
利润因子:
2.79
预期回报:
4.31 USD
平均利润:
10.48 USD
平均损失:
-6.73 USD
最大连续失误:
6 (-27.98 USD)
最大连续亏损:
-64.05 USD (4)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
64.05 USD (1.97%)
相对跌幅:
结余:
1.97% (64.05 USD)
净值:
11.00% (344.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|289
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
