- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
77 (65.25%)
Loss Trade:
41 (34.75%)
Best Trade:
54.65 USD
Worst Trade:
-17.66 USD
Profitto lordo:
644.01 USD (267 016 pips)
Perdita lorda:
-297.45 USD (220 513 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (58.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
7.59%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
48 (40.68%)
Short Trade:
70 (59.32%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
8.36 USD
Perdita media:
-7.25 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-123.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.01 USD (9)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.01 USD (3.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.57% (123.01 USD)
Per equità:
11.00% (344.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|347
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.65 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.90 USD
Massima perdita consecutiva: -123.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
12%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
118
65%
8%
2.16
2.94
USD
USD
11%
1:500