Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
77 (65.25%)
Loss Trade:
41 (34.75%)
Best Trade:
54.65 USD
Worst Trade:
-17.66 USD
Profitto lordo:
644.01 USD (267 016 pips)
Perdita lorda:
-297.45 USD (220 513 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (58.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
7.59%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
48 (40.68%)
Short Trade:
70 (59.32%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
8.36 USD
Perdita media:
-7.25 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-123.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.01 USD (9)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.01 USD (3.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.57% (123.01 USD)
Per equità:
11.00% (344.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 347
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.65 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.90 USD
Massima perdita consecutiva: -123.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 più
Non ci sono recensioni
2025.12.30 02:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
