SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GP50200
Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Weltrade-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
113
Gewinntrades:
73 (64.60%)
Verlusttrades:
40 (35.40%)
Bester Trade:
54.65 USD
Schlechtester Trade:
-17.66 USD
Bruttoprofit:
632.35 USD (259 024 pips)
Bruttoverlust:
-296.33 USD (219 399 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (58.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
7.59%
Max deposit load:
14.73%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
48 (42.48%)
Short-Positionen:
65 (57.52%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
2.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-123.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.01 USD (9)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
123.01 USD (3.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.57% (123.01 USD)
Kapital:
11.00% (344.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 113
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 336
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.65 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
noch 374 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 02:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GP50200
55 USD pro Monat
11%
0
0
USD
3.3K
USD
1
0%
113
64%
8%
2.13
2.97
USD
11%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.