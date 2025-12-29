SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GP50200
Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 10%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
46 (65.71%)
Transacciones Irrentables:
24 (34.29%)
Mejor transacción:
54.65 USD
Peor transacción:
-17.64 USD
Beneficio Bruto:
457.93 USD (185 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-161.43 USD (140 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (75.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
3.78%
Carga máxima del depósito:
12.34%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
4.63
Transacciones Largas:
40 (57.14%)
Transacciones Cortas:
30 (42.86%)
Factor de Beneficio:
2.84
Beneficio Esperado:
4.24 USD
Beneficio medio:
9.96 USD
Pérdidas medias:
-6.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-27.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.05 USD (4)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
64.05 USD (1.97%)
Reducción relativa:
De balance:
1.97% (64.05 USD)
De fondos:
11.00% (344.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 296
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.65 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +75.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
otros 374...
No hay comentarios
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GP50200
55 USD al mes
10%
0
0
USD
3.3K
USD
1
0%
70
65%
4%
2.83
4.24
USD
11%
1:500
Copiar

