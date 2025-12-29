SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GP50200
Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
Weltrade-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
64 (70.32%)
Negociações com perda:
27 (29.67%)
Melhor negociação:
54.65 USD
Pior negociação:
-17.64 USD
Lucro bruto:
517.86 USD (232 970 pips)
Perda bruta:
-163.51 USD (142 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (58.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
6.33%
Depósito máximo carregado:
12.34%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
5.53
Negociações longas:
48 (52.75%)
Negociações curtas:
43 (47.25%)
Fator de lucro:
3.17
Valor esperado:
3.89 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-6.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-27.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.05 USD (4)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.05 USD (1.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.97% (64.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.00% (344.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 354
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 91K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.65 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.90 USD
Máxima perda consecutiva: -27.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GP50200
55 USD por mês
12%
0
0
USD
3.4K
USD
1
0%
91
70%
6%
3.16
3.89
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.