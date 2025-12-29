- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
64 (70.32%)
Negociações com perda:
27 (29.67%)
Melhor negociação:
54.65 USD
Pior negociação:
-17.64 USD
Lucro bruto:
517.86 USD (232 970 pips)
Perda bruta:
-163.51 USD (142 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (58.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
6.33%
Depósito máximo carregado:
12.34%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
5.53
Negociações longas:
48 (52.75%)
Negociações curtas:
43 (47.25%)
Fator de lucro:
3.17
Valor esperado:
3.89 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-6.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-27.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.05 USD (4)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.05 USD (1.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.97% (64.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.00% (344.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|354
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|91K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.65 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.90 USD
Máxima perda consecutiva: -27.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
