- 자본
- 축소
트레이드:
601
이익 거래:
402 (66.88%)
손실 거래:
199 (33.11%)
최고의 거래:
54.65 USD
최악의 거래:
-42.46 USD
총 수익:
2 132.42 USD (1 098 880 pips)
총 손실:
-1 542.52 USD (934 927 pips)
연속 최대 이익:
26 (89.76 USD)
연속 최대 이익:
104.89 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
23.12%
최대 입금량:
16.04%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
318
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
256 (42.60%)
숏(주식차입매도):
345 (57.40%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
5.30 USD
평균 손실:
-7.75 USD
연속 최대 손실:
18 (-478.51 USD)
연속 최대 손실:
-478.51 USD (18)
월별 성장률:
19.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
632.43 USD (17.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.08% (632.43 USD)
자본금별:
11.01% (390.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|601
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|590
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|164K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.65 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +89.76 USD
연속 최대 손실: -478.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 55 USD
20%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
2
0%
601
66%
23%
1.38
0.98
USD
USD
17%
1:500