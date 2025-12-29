- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
52 (68.42%)
Убыточных трейдов:
24 (31.58%)
Лучший трейд:
54.65 USD
Худший трейд:
-17.64 USD
Общая прибыль:
473.92 USD (201 107 pips)
Общий убыток:
-161.43 USD (140 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (40.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
6.33%
Макс. загрузка депозита:
12.34%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
43 (56.58%)
Коротких трейдов:
33 (43.42%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-6.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-27.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.05 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.05 USD (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (64.05 USD)
По эквити:
11.00% (344.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|61K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Нет отзывов
