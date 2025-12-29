СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GP50200
Mingze Yang

GP50200

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
52 (68.42%)
Убыточных трейдов:
24 (31.58%)
Лучший трейд:
54.65 USD
Худший трейд:
-17.64 USD
Общая прибыль:
473.92 USD (201 107 pips)
Общий убыток:
-161.43 USD (140 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (40.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
6.33%
Макс. загрузка депозита:
12.34%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
43 (56.58%)
Коротких трейдов:
33 (43.42%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-6.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-27.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.05 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.05 USD (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (64.05 USD)
По эквити:
11.00% (344.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 61K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.65 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +40.15 USD
Макс. убыток в серии: -27.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.