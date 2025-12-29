- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
143 (93.46%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (6.54%)
En iyi işlem:
348.00 USD
En kötü işlem:
-396.49 USD
Brüt kâr:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Brüt zarar:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (1 177.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 177.31 USD (53)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
94 (61.44%)
Satış işlemleri:
59 (38.56%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
14.56 USD
Ortalama kâr:
24.14 USD
Ortalama zarar:
-122.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-234.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.49 USD (1)
Aylık büyüme:
29.66%
Yıllık tahmin:
359.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
463.25 USD (14.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.47% (461.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +348.00 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 177.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
