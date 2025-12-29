SinyallerBölümler
Roberto Liguoro

Xauron customers 2

Roberto Liguoro
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
143 (93.46%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (6.54%)
En iyi işlem:
348.00 USD
En kötü işlem:
-396.49 USD
Brüt kâr:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Brüt zarar:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (1 177.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 177.31 USD (53)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
94 (61.44%)
Satış işlemleri:
59 (38.56%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
14.56 USD
Ortalama kâr:
24.14 USD
Ortalama zarar:
-122.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-234.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.49 USD (1)
Aylık büyüme:
29.66%
Yıllık tahmin:
359.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
463.25 USD (14.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.47% (461.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +348.00 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 177.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
İnceleme yok
