Roberto Liguoro

Xauron customers 2

Roberto Liguoro
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
143 (93.46%)
Perte trades:
10 (6.54%)
Meilleure transaction:
348.00 USD
Pire transaction:
-396.49 USD
Bénéfice brut:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Perte brute:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (1 177.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 177.31 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
94 (61.44%)
Courts trades:
59 (38.56%)
Facteur de profit:
2.82
Rendement attendu:
14.56 USD
Bénéfice moyen:
24.14 USD
Perte moyenne:
-122.37 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-234.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-396.49 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.66%
Prévision annuelle:
359.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
463.25 USD (14.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.47% (461.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +348.00 USD
Pire transaction: -396 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 177.31 USD
Perte consécutive maximale: -234.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
Aucun avis
