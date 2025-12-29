- Прирост
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
143 (93.46%)
Убыточных трейдов:
10 (6.54%)
Лучший трейд:
348.00 USD
Худший трейд:
-396.49 USD
Общая прибыль:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Общий убыток:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (1 177.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 177.31 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
94 (61.44%)
Коротких трейдов:
59 (38.56%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
14.56 USD
Средняя прибыль:
24.14 USD
Средний убыток:
-122.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-234.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-396.49 USD (1)
Прирост в месяц:
29.66%
Годовой прогноз:
359.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
463.25 USD (14.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.47% (461.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +348.00 USD
Худший трейд: -396 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 177.31 USD
Макс. убыток в серии: -234.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
