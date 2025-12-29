СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xauron customers 2
Roberto Liguoro

Xauron customers 2

Roberto Liguoro
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
143 (93.46%)
Убыточных трейдов:
10 (6.54%)
Лучший трейд:
348.00 USD
Худший трейд:
-396.49 USD
Общая прибыль:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Общий убыток:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (1 177.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 177.31 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
94 (61.44%)
Коротких трейдов:
59 (38.56%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
14.56 USD
Средняя прибыль:
24.14 USD
Средний убыток:
-122.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-234.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-396.49 USD (1)
Прирост в месяц:
29.66%
Годовой прогноз:
359.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
463.25 USD (14.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.47% (461.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +348.00 USD
Худший трейд: -396 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 177.31 USD
Макс. убыток в серии: -234.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Xauron live customers 100% auto
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика