- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
143 (93.46%)
Verlusttrades:
10 (6.54%)
Bester Trade:
348.00 USD
Schlechtester Trade:
-396.49 USD
Bruttoprofit:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Bruttoverlust:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (1 177.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 177.31 USD (53)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
4.81
Long-Positionen:
94 (61.44%)
Short-Positionen:
59 (38.56%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
14.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-122.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-234.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-396.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
29.66%
Jahresprognose:
359.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
463.25 USD (14.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.47% (461.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +348.00 USD
Schlechtester Trade: -396 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 177.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -234.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
Keine Bewertungen