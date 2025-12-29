SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Xauron customers 2
Roberto Liguoro

Xauron customers 2

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
143 (93.46%)
Verlusttrades:
10 (6.54%)
Bester Trade:
348.00 USD
Schlechtester Trade:
-396.49 USD
Bruttoprofit:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Bruttoverlust:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (1 177.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 177.31 USD (53)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
4.81
Long-Positionen:
94 (61.44%)
Short-Positionen:
59 (38.56%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
14.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-122.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-234.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-396.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
29.66%
Jahresprognose:
359.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
463.25 USD (14.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.47% (461.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +348.00 USD
Schlechtester Trade: -396 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 177.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -234.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
