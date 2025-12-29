- 成长
交易:
153
盈利交易:
143 (93.46%)
亏损交易:
10 (6.54%)
最好交易:
348.00 USD
最差交易:
-396.49 USD
毛利:
3 451.81 USD (28 669 pips)
毛利亏损:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
最大连续赢利:
53 (1 177.31 USD)
最大连续盈利:
1 177.31 USD (53)
夏普比率:
0.38
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
4.81
长期交易:
94 (61.44%)
短期交易:
59 (38.56%)
利润因子:
2.82
预期回报:
14.56 USD
平均利润:
24.14 USD
平均损失:
-122.37 USD
最大连续失误:
2 (-234.78 USD)
最大连续亏损:
-396.49 USD (1)
每月增长:
29.66%
年度预测:
359.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
463.25 USD (14.86%)
相对跌幅:
结余:
13.47% (461.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD
153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
入金加载
提取
最好交易: +348.00 USD
最差交易: -396 USD
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 177.31 USD
最大连续亏损: -234.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
