Roberto Liguoro

Xauron customers 2

Roberto Liguoro
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
143 (93.46%)
Transacciones Irrentables:
10 (6.54%)
Mejor transacción:
348.00 USD
Peor transacción:
-396.49 USD
Beneficio Bruto:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (1 177.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 177.31 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
4.81
Transacciones Largas:
94 (61.44%)
Transacciones Cortas:
59 (38.56%)
Factor de Beneficio:
2.82
Beneficio Esperado:
14.56 USD
Beneficio medio:
24.14 USD
Pérdidas medias:
-122.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-234.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-396.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
29.66%
Pronóstico anual:
359.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
463.25 USD (14.86%)
Reducción relativa:
De balance:
13.47% (461.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
