- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
143 (93.46%)
Transacciones Irrentables:
10 (6.54%)
Mejor transacción:
348.00 USD
Peor transacción:
-396.49 USD
Beneficio Bruto:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (1 177.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 177.31 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
4.81
Transacciones Largas:
94 (61.44%)
Transacciones Cortas:
59 (38.56%)
Factor de Beneficio:
2.82
Beneficio Esperado:
14.56 USD
Beneficio medio:
24.14 USD
Pérdidas medias:
-122.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-234.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-396.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
29.66%
Pronóstico anual:
359.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
463.25 USD (14.86%)
Reducción relativa:
De balance:
13.47% (461.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +348.00 USD
Peor transacción: -396 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 177.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -234.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
No hay comentarios