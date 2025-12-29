- 자본
- 축소
트레이드:
162
이익 거래:
151 (93.20%)
손실 거래:
11 (6.79%)
최고의 거래:
348.00 USD
최악의 거래:
-396.49 USD
총 수익:
3 950.64 USD (30 297 pips)
총 손실:
-1 573.11 USD (8 833 pips)
연속 최대 이익:
53 (1 177.31 USD)
연속 최대 이익:
1 177.31 USD (53)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
0.02%
최대 입금량:
8.44%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
5.13
롱(주식매수):
98 (60.49%)
숏(주식차입매도):
64 (39.51%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
14.68 USD
평균 이익:
26.16 USD
평균 손실:
-143.01 USD
연속 최대 손실:
2 (-234.78 USD)
연속 최대 손실:
-396.49 USD (1)
월별 성장률:
27.00%
연간 예측:
327.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
463.25 USD (14.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.47% (461.90 USD)
자본금별:
7.73% (282.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +348.00 USD
최악의 거래: -396 USD
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 177.31 USD
연속 최대 손실: -234.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Xauron live customers 100% auto
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
258%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
15
100%
162
93%
0%
2.51
14.68
USD
USD
13%
1:500