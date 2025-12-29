- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
143 (93.46%)
Loss Trade:
10 (6.54%)
Best Trade:
348.00 USD
Worst Trade:
-396.49 USD
Profitto lordo:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Perdita lorda:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (1 177.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 177.31 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.81
Long Trade:
94 (61.44%)
Short Trade:
59 (38.56%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
14.56 USD
Profitto medio:
24.14 USD
Perdita media:
-122.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-234.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.49 USD (1)
Crescita mensile:
29.66%
Previsione annuale:
359.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
463.25 USD (14.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.47% (461.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +348.00 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 177.31 USD
Massima perdita consecutiva: -234.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
