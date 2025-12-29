- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
143 (93.46%)
損失トレード:
10 (6.54%)
ベストトレード:
348.00 USD
最悪のトレード:
-396.49 USD
総利益:
3 451.81 USD (28 669 pips)
総損失:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
最大連続の勝ち:
53 (1 177.31 USD)
最大連続利益:
1 177.31 USD (53)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
4.81
長いトレード:
94 (61.44%)
短いトレード:
59 (38.56%)
プロフィットファクター:
2.82
期待されたペイオフ:
14.56 USD
平均利益:
24.14 USD
平均損失:
-122.37 USD
最大連続の負け:
2 (-234.78 USD)
最大連続損失:
-396.49 USD (1)
月間成長:
29.66%
年間予想:
359.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
463.25 USD (14.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.47% (461.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +348.00 USD
最悪のトレード: -396 USD
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 177.31 USD
最大連続損失: -234.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
レビューなし