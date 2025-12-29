- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
143 (93.46%)
Negociações com perda:
10 (6.54%)
Melhor negociação:
348.00 USD
Pior negociação:
-396.49 USD
Lucro bruto:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Perda bruta:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (1 177.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 177.31 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
4.81
Negociações longas:
94 (61.44%)
Negociações curtas:
59 (38.56%)
Fator de lucro:
2.82
Valor esperado:
14.56 USD
Lucro médio:
24.14 USD
Perda média:
-122.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-234.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-396.49 USD (1)
Crescimento mensal:
29.66%
Previsão anual:
359.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
463.25 USD (14.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.47% (461.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +348.00 USD
Pior negociação: -396 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 177.31 USD
Máxima perda consecutiva: -234.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Xauron live customers 100% auto
Sem comentários