Sinais / MetaTrader 5 / Xauron customers 2
Roberto Liguoro

Xauron customers 2

Roberto Liguoro
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 242%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
143 (93.46%)
Negociações com perda:
10 (6.54%)
Melhor negociação:
348.00 USD
Pior negociação:
-396.49 USD
Lucro bruto:
3 451.81 USD (28 669 pips)
Perda bruta:
-1 223.68 USD (7 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (1 177.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 177.31 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
4.81
Negociações longas:
94 (61.44%)
Negociações curtas:
59 (38.56%)
Fator de lucro:
2.82
Valor esperado:
14.56 USD
Lucro médio:
24.14 USD
Perda média:
-122.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-234.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-396.49 USD (1)
Crescimento mensal:
29.66%
Previsão anual:
359.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
463.25 USD (14.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.47% (461.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +348.00 USD
Pior negociação: -396 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 177.31 USD
Máxima perda consecutiva: -234.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
