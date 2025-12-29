- Wachstum
Trades insgesamt:
604
Gewinntrades:
522 (86.42%)
Verlusttrades:
82 (13.58%)
Bester Trade:
404.55 USD
Schlechtester Trade:
-448.70 USD
Bruttoprofit:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Bruttoverlust:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (1 208.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 208.62 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
5.52
Long-Positionen:
337 (55.79%)
Short-Positionen:
267 (44.21%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
4.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-35.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-448.70 USD (1)
Wachstum pro Monat :
22.51%
Jahresprognose:
273.16%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
90.08 USD
Maximaler:
504.15 USD (14.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.20% (246.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
