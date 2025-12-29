SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Roberto Liguoro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
604
Gewinntrades:
522 (86.42%)
Verlusttrades:
82 (13.58%)
Bester Trade:
404.55 USD
Schlechtester Trade:
-448.70 USD
Bruttoprofit:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Bruttoverlust:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (1 208.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 208.62 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
5.52
Long-Positionen:
337 (55.79%)
Short-Positionen:
267 (44.21%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
4.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-35.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-448.70 USD (1)
Wachstum pro Monat :
22.51%
Jahresprognose:
273.16%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
90.08 USD
Maximaler:
504.15 USD (14.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.20% (246.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +404.55 USD
Schlechtester Trade: -449 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 208.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Keine Bewertungen
