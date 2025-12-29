- 자본
- 축소
트레이드:
613
이익 거래:
530 (86.46%)
손실 거래:
83 (13.54%)
최고의 거래:
404.55 USD
최악의 거래:
-448.70 USD
총 수익:
6 629.69 USD (205 760 pips)
총 손실:
-3 691.72 USD (392 709 pips)
연속 최대 이익:
45 (1 208.62 USD)
연속 최대 이익:
1 208.62 USD (45)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.02%
최대 입금량:
8.77%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
5.83
롱(주식매수):
341 (55.63%)
숏(주식차입매도):
272 (44.37%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
4.79 USD
평균 이익:
12.51 USD
평균 손실:
-44.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-35.06 USD)
연속 최대 손실:
-448.70 USD (1)
월별 성장률:
29.21%
연간 예측:
354.38%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
90.08 USD
최대한의:
504.15 USD (14.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.20% (246.56 USD)
자본금별:
8.01% (326.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|582
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +404.55 USD
최악의 거래: -449 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 208.62 USD
연속 최대 손실: -35.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
412%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
26
92%
613
86%
0%
1.79
4.79
USD
USD
27%
1:500