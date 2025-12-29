- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
604
盈利交易:
522 (86.42%)
亏损交易:
82 (13.58%)
最好交易:
404.55 USD
最差交易:
-448.70 USD
毛利:
6 074.50 USD (204 174 pips)
毛利亏损:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
最大连续赢利:
45 (1 208.62 USD)
最大连续盈利:
1 208.62 USD (45)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
5.52
长期交易:
337 (55.79%)
短期交易:
267 (44.21%)
利润因子:
1.85
预期回报:
4.61 USD
平均利润:
11.64 USD
平均损失:
-40.12 USD
最大连续失误:
8 (-35.06 USD)
最大连续亏损:
-448.70 USD (1)
每月增长:
22.51%
年度预测:
273.16%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
90.08 USD
最大值:
504.15 USD (14.03%)
相对跌幅:
结余:
27.20% (246.56 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
- 入金加载
- 提取
最好交易: +404.55 USD
最差交易: -449 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 208.62 USD
最大连续亏损: -35.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
没有评论