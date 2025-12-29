SignauxSections
Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
604
Bénéfice trades:
522 (86.42%)
Perte trades:
82 (13.58%)
Meilleure transaction:
404.55 USD
Pire transaction:
-448.70 USD
Bénéfice brut:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Perte brute:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (1 208.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 208.62 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
5.52
Longs trades:
337 (55.79%)
Courts trades:
267 (44.21%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
4.61 USD
Bénéfice moyen:
11.64 USD
Perte moyenne:
-40.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-35.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-448.70 USD (1)
Croissance mensuelle:
22.51%
Prévision annuelle:
273.16%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.08 USD
Maximal:
504.15 USD (14.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.20% (246.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.55 USD
Pire transaction: -449 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 208.62 USD
Perte consécutive maximale: -35.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Aucun avis
