- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
604
利益トレード:
522 (86.42%)
損失トレード:
82 (13.58%)
ベストトレード:
404.55 USD
最悪のトレード:
-448.70 USD
総利益:
6 074.50 USD (204 174 pips)
総損失:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
最大連続の勝ち:
45 (1 208.62 USD)
最大連続利益:
1 208.62 USD (45)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
5.52
長いトレード:
337 (55.79%)
短いトレード:
267 (44.21%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
4.61 USD
平均利益:
11.64 USD
平均損失:
-40.12 USD
最大連続の負け:
8 (-35.06 USD)
最大連続損失:
-448.70 USD (1)
月間成長:
22.51%
年間予想:
273.16%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
90.08 USD
最大の:
504.15 USD (14.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.20% (246.56 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +404.55 USD
最悪のトレード: -449 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 208.62 USD
最大連続損失: -35.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
