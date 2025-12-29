- Crescimento
Negociações:
604
Negociações com lucro:
522 (86.42%)
Negociações com perda:
82 (13.58%)
Melhor negociação:
404.55 USD
Pior negociação:
-448.70 USD
Lucro bruto:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Perda bruta:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (1 208.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 208.62 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
5.52
Negociações longas:
337 (55.79%)
Negociações curtas:
267 (44.21%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
4.61 USD
Lucro médio:
11.64 USD
Perda média:
-40.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-35.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-448.70 USD (1)
Crescimento mensal:
22.51%
Previsão anual:
273.16%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
90.08 USD
Máximo:
504.15 USD (14.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.20% (246.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Sem comentários