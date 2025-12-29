- Incremento
Total de Trades:
604
Transacciones Rentables:
522 (86.42%)
Transacciones Irrentables:
82 (13.58%)
Mejor transacción:
404.55 USD
Peor transacción:
-448.70 USD
Beneficio Bruto:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (1 208.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 208.62 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
5.52
Transacciones Largas:
337 (55.79%)
Transacciones Cortas:
267 (44.21%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
4.61 USD
Beneficio medio:
11.64 USD
Pérdidas medias:
-40.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-35.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-448.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.51%
Pronóstico anual:
273.16%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
90.08 USD
Máxima:
504.15 USD (14.03%)
Reducción relativa:
De balance:
27.20% (246.56 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +404.55 USD
Peor transacción: -449 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 208.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
