Señales / MetaTrader 5 / Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Roberto Liguoro
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
604
Transacciones Rentables:
522 (86.42%)
Transacciones Irrentables:
82 (13.58%)
Mejor transacción:
404.55 USD
Peor transacción:
-448.70 USD
Beneficio Bruto:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (1 208.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 208.62 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
5.52
Transacciones Largas:
337 (55.79%)
Transacciones Cortas:
267 (44.21%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
4.61 USD
Beneficio medio:
11.64 USD
Pérdidas medias:
-40.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-35.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-448.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.51%
Pronóstico anual:
273.16%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
90.08 USD
Máxima:
504.15 USD (14.03%)
Reducción relativa:
De balance:
27.20% (246.56 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +404.55 USD
Peor transacción: -449 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 208.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
