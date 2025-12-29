- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
20.02 USD
En kötü işlem:
-6.40 USD
Brüt kâr:
21.38 USD (207 pips)
Brüt zarar:
-37.60 USD (1 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (20.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.02 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
36.09%
Maks. mevduat yükü:
26.83%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
10 (90.91%)
Satış işlemleri:
1 (9.09%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-4.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.85 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.33 USD
Maksimum:
35.58 USD (13.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.47% (35.47 USD)
Varlığa göre:
4.35% (10.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.02 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +20.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
2
0%
11
27%
36%
0.56
-1.47
USD
USD
13%
1:200