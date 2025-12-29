- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
3 (27.27%)
Negociações com perda:
8 (72.73%)
Melhor negociação:
20.02 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
21.38 USD (207 pips)
Perda bruta:
-37.60 USD (1 876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (20.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.02 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
36.09%
Depósito máximo carregado:
26.83%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.46
Negociações longas:
10 (90.91%)
Negociações curtas:
1 (9.09%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-1.47 USD
Lucro médio:
7.13 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-20.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.85 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.33 USD
Máximo:
35.58 USD (13.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.47% (35.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.35% (10.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
2
0%
11
27%
36%
0.56
-1.47
USD
USD
13%
1:200