Syahrul Rizqi Rachman

MVSUSD

Syahrul Rizqi Rachman
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
20.02 USD
Worst Trade:
-6.40 USD
Profitto lordo:
21.38 USD (207 pips)
Perdita lorda:
-37.60 USD (1 876 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
36.09%
Massimo carico di deposito:
26.83%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.47 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.85 USD (6)
Crescita mensile:
-6.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.33 USD
Massimale:
35.58 USD (13.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.47% (35.47 USD)
Per equità:
4.35% (10.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 4
USTEC 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -22
EURUSD 12
USTEC -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -336
EURUSD 59
USTEC -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.02 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +20.02 USD
Massima perdita consecutiva: -20.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.75 × 578
Exness-MT5Real7
0.94 × 1373
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅ 
Risk Dicipline ✅ 
Setup Entry Dicipline ✅ 
Non ci sono recensioni
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
