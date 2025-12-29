- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
20.02 USD
Worst Trade:
-6.40 USD
Profitto lordo:
21.38 USD (207 pips)
Perdita lorda:
-37.60 USD (1 876 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
36.09%
Massimo carico di deposito:
26.83%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.47 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.85 USD (6)
Crescita mensile:
-6.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.33 USD
Massimale:
35.58 USD (13.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.47% (35.47 USD)
Per equità:
4.35% (10.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.02 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +20.02 USD
Massima perdita consecutiva: -20.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
