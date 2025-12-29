- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
3 (27.27%)
손실 거래:
8 (72.73%)
최고의 거래:
20.02 USD
최악의 거래:
-6.40 USD
총 수익:
21.38 USD (207 pips)
총 손실:
-37.60 USD (1 876 pips)
연속 최대 이익:
1 (20.02 USD)
연속 최대 이익:
20.02 USD (1)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
36.09%
최대 입금량:
26.83%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.46
롱(주식매수):
10 (90.91%)
숏(주식차입매도):
1 (9.09%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-1.47 USD
평균 이익:
7.13 USD
평균 손실:
-4.70 USD
연속 최대 손실:
6 (-20.85 USD)
연속 최대 손실:
-20.85 USD (6)
월별 성장률:
-6.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.33 USD
최대한의:
35.58 USD (13.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.47% (35.47 USD)
자본금별:
4.35% (10.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.02 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +20.02 USD
연속 최대 손실: -20.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
