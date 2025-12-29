리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real3 0.75 × 578 Exness-MT5Real7 0.94 × 1373 Exness-MT5Real8 1.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 4.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 4.32 × 57 XMGlobal-MT5 4 5.09 × 57 Exness-MT5Real 5.54 × 520 Exness-MT5Real15 5.76 × 430 RoboForex-ECN 5.83 × 127 Exness-MT5Real6 6.54 × 76 VTMarkets-Live 15.67 × 3