Syahrul Rizqi Rachman

MVSUSD

Syahrul Rizqi Rachman
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
3 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
8 (72.73%)
Mejor transacción:
20.02 USD
Peor transacción:
-6.40 USD
Beneficio Bruto:
21.38 USD (207 pips)
Pérdidas Brutas:
-37.60 USD (1 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (20.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.02 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
31.70%
Carga máxima del depósito:
26.83%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
10 (90.91%)
Transacciones Cortas:
1 (9.09%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-1.47 USD
Beneficio medio:
7.13 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-20.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.85 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.33 USD
Máxima:
35.58 USD (13.51%)
Reducción relativa:
De balance:
13.47% (35.47 USD)
De fondos:
4.35% (10.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 4
USTEC 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -22
EURUSD 12
USTEC -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -336
EURUSD 59
USTEC -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.02 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +20.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.75 × 578
Exness-MT5Real7
0.94 × 1373
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅ 
Risk Dicipline ✅ 
Setup Entry Dicipline ✅ 
No hay comentarios
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
