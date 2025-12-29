- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
3 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
8 (72.73%)
Mejor transacción:
20.02 USD
Peor transacción:
-6.40 USD
Beneficio Bruto:
21.38 USD (207 pips)
Pérdidas Brutas:
-37.60 USD (1 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (20.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.02 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
31.70%
Carga máxima del depósito:
26.83%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
10 (90.91%)
Transacciones Cortas:
1 (9.09%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-1.47 USD
Beneficio medio:
7.13 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-20.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.85 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.33 USD
Máxima:
35.58 USD (13.51%)
Reducción relativa:
De balance:
13.47% (35.47 USD)
De fondos:
4.35% (10.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
