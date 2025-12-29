シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MVSUSD
Syahrul Rizqi Rachman

MVSUSD

Syahrul Rizqi Rachman
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
3 (27.27%)
損失トレード:
8 (72.73%)
ベストトレード:
20.02 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
21.38 USD (207 pips)
総損失:
-37.60 USD (1 876 pips)
最大連続の勝ち:
1 (20.02 USD)
最大連続利益:
20.02 USD (1)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
36.09%
最大入金額:
26.83%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
10 (90.91%)
短いトレード:
1 (9.09%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-1.47 USD
平均利益:
7.13 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
6 (-20.85 USD)
最大連続損失:
-20.85 USD (6)
月間成長:
-6.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.33 USD
最大の:
35.58 USD (13.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.47% (35.47 USD)
エクイティによる:
4.35% (10.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 4
USTEC 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -22
EURUSD 12
USTEC -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -336
EURUSD 59
USTEC -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.02 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +20.02 USD
最大連続損失: -20.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.75 × 578
Exness-MT5Real7
0.94 × 1373
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅ 
Risk Dicipline ✅ 
Setup Entry Dicipline ✅ 
レビューなし
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
