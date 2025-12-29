- 成長
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
3 (27.27%)
損失トレード:
8 (72.73%)
ベストトレード:
20.02 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
21.38 USD (207 pips)
総損失:
-37.60 USD (1 876 pips)
最大連続の勝ち:
1 (20.02 USD)
最大連続利益:
20.02 USD (1)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
36.09%
最大入金額:
26.83%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
10 (90.91%)
短いトレード:
1 (9.09%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-1.47 USD
平均利益:
7.13 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
6 (-20.85 USD)
最大連続損失:
-20.85 USD (6)
月間成長:
-6.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.33 USD
最大の:
35.58 USD (13.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.47% (35.47 USD)
エクイティによる:
4.35% (10.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.02 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +20.02 USD
最大連続損失: -20.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
レビューなし
