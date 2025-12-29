- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
3 (27.27%)
Verlusttrades:
8 (72.73%)
Bester Trade:
20.02 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
21.38 USD (207 pips)
Bruttoverlust:
-37.60 USD (1 876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (20.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.02 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
36.09%
Max deposit load:
26.83%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
10 (90.91%)
Short-Positionen:
1 (9.09%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-20.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.85 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-6.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.33 USD
Maximaler:
35.58 USD (13.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.47% (35.47 USD)
Kapital:
4.35% (10.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.02 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
Keine Bewertungen
