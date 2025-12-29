- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
20.02 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
21.38 USD (207 pips)
毛利亏损:
-37.60 USD (1 876 pips)
最大连续赢利:
1 (20.02 USD)
最大连续盈利:
20.02 USD (1)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
36.09%
最大入金加载:
26.83%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
10 (90.91%)
短期交易:
1 (9.09%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.47 USD
平均利润:
7.13 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
6 (-20.85 USD)
最大连续亏损:
-20.85 USD (6)
每月增长:
-6.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.33 USD
最大值:
35.58 USD (13.51%)
相对跌幅:
结余:
13.47% (35.47 USD)
净值:
4.35% (10.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.02 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +20.02 USD
最大连续亏损: -20.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
2
0%
11
27%
36%
0.56
-1.47
USD
USD
13%
1:200