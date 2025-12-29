信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MVSUSD
Syahrul Rizqi Rachman

MVSUSD

Syahrul Rizqi Rachman
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
20.02 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
21.38 USD (207 pips)
毛利亏损:
-37.60 USD (1 876 pips)
最大连续赢利:
1 (20.02 USD)
最大连续盈利:
20.02 USD (1)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
36.09%
最大入金加载:
26.83%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
10 (90.91%)
短期交易:
1 (9.09%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.47 USD
平均利润:
7.13 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
6 (-20.85 USD)
最大连续亏损:
-20.85 USD (6)
每月增长:
-6.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.33 USD
最大值:
35.58 USD (13.51%)
相对跌幅:
结余:
13.47% (35.47 USD)
净值:
4.35% (10.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 4
USTEC 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -22
EURUSD 12
USTEC -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -336
EURUSD 59
USTEC -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.02 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +20.02 USD
最大连续亏损: -20.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.75 × 578
Exness-MT5Real7
0.94 × 1373
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅ 
Risk Dicipline ✅ 
Setup Entry Dicipline ✅ 
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
