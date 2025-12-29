- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
3 (27.27%)
Убыточных трейдов:
8 (72.73%)
Лучший трейд:
20.02 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
21.38 USD (207 pips)
Общий убыток:
-37.60 USD (1 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.02 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
36.09%
Макс. загрузка депозита:
26.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
10 (90.91%)
Коротких трейдов:
1 (9.09%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-1.47 USD
Средняя прибыль:
7.13 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-20.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.33 USD
Максимальная:
35.58 USD (13.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.47% (35.47 USD)
По эквити:
4.35% (10.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|12
|USTEC
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-336
|EURUSD
|59
|USTEC
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +20.02 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +20.02 USD
Макс. убыток в серии: -20.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 578
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1373
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅
Risk Dicipline ✅
Setup Entry Dicipline ✅
Нет отзывов
