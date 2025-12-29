СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MVSUSD
Syahrul Rizqi Rachman

MVSUSD

Syahrul Rizqi Rachman
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
3 (27.27%)
Убыточных трейдов:
8 (72.73%)
Лучший трейд:
20.02 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
21.38 USD (207 pips)
Общий убыток:
-37.60 USD (1 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.02 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
36.09%
Макс. загрузка депозита:
26.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
10 (90.91%)
Коротких трейдов:
1 (9.09%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-1.47 USD
Средняя прибыль:
7.13 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-20.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.33 USD
Максимальная:
35.58 USD (13.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.47% (35.47 USD)
По эквити:
4.35% (10.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 4
USTEC 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -22
EURUSD 12
USTEC -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -336
EURUSD 59
USTEC -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.02 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +20.02 USD
Макс. убыток в серии: -20.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.75 × 578
Exness-MT5Real7
0.94 × 1373
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
10% - 20% /month
Risk Management ✅
Stoploss Dicipline ✅
Take Profit Dicipline ✅ 
Risk Dicipline ✅ 
Setup Entry Dicipline ✅ 
Нет отзывов
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
