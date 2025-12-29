SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 399 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
426 (72.94%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (27.05%)
En iyi işlem:
206.89 USD
En kötü işlem:
-49.05 USD
Brüt kâr:
2 238.17 USD (1 103 720 pips)
Brüt zarar:
-1 109.78 USD (1 023 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (25.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.39%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
597
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
38 (6.51%)
Satış işlemleri:
546 (93.49%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
5.25 USD
Ortalama zarar:
-7.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.57 USD (6)
Aylık büyüme:
2.79%
Yıllık tahmin:
33.82%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.36 USD
Maksimum:
221.57 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (221.57 USD)
Varlığa göre:
1.89% (833.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 369
XAUAUDm 138
GBPJPYm 27
USDJPYm 24
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 757
XAUAUDm 326
GBPJPYm 16
USDJPYm 12
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 137K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 676
USDJPYm 826
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.89 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +25.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
İnceleme yok
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Trading Central Pro X 35K
Ayda 399 USD
3%
0
0
USD
44K
USD
1
97%
584
72%
100%
2.01
1.93
USD
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.