- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
426 (72.94%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (27.05%)
En iyi işlem:
206.89 USD
En kötü işlem:
-49.05 USD
Brüt kâr:
2 238.17 USD (1 103 720 pips)
Brüt zarar:
-1 109.78 USD (1 023 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (25.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.39%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
597
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
38 (6.51%)
Satış işlemleri:
546 (93.49%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
5.25 USD
Ortalama zarar:
-7.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-221.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.57 USD (6)
Aylık büyüme:
2.79%
Yıllık tahmin:
33.82%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.36 USD
Maksimum:
221.57 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (221.57 USD)
Varlığa göre:
1.89% (833.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|369
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|27
|USDJPYm
|24
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|757
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|16
|USDJPYm
|12
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|137K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|676
|USDJPYm
|826
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.89 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +25.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 399 USD
3%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
97%
584
72%
100%
2.01
1.93
USD
USD
2%
1:200