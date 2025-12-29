- Crescita
Trade:
601
Profit Trade:
437 (72.71%)
Loss Trade:
164 (27.29%)
Best Trade:
206.89 USD
Worst Trade:
-49.05 USD
Profitto lordo:
2 269.16 USD (1 113 487 pips)
Perdita lorda:
-1 122.19 USD (1 030 515 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (25.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.39%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
618
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
40 (6.66%)
Short Trade:
561 (93.34%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
5.19 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.57 USD (6)
Crescita mensile:
2.83%
Previsione annuale:
34.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.36 USD
Massimale:
221.57 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (221.57 USD)
Per equità:
1.96% (862.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|374
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|33
|USDJPYm
|24
|EURJPYm
|22
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|766
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|19
|USDJPYm
|12
|EURJPYm
|14
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|140K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|806
|USDJPYm
|826
|EURJPYm
|365
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.89 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +25.21 USD
Massima perdita consecutiva: -221.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
399USD al mese
3%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
99%
601
72%
100%
2.02
1.91
USD
USD
2%
1:200