Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 399 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
601
Profit Trade:
437 (72.71%)
Loss Trade:
164 (27.29%)
Best Trade:
206.89 USD
Worst Trade:
-49.05 USD
Profitto lordo:
2 269.16 USD (1 113 487 pips)
Perdita lorda:
-1 122.19 USD (1 030 515 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (25.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.39%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
618
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
40 (6.66%)
Short Trade:
561 (93.34%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
5.19 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-221.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.57 USD (6)
Crescita mensile:
2.83%
Previsione annuale:
34.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.36 USD
Massimale:
221.57 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (221.57 USD)
Per equità:
1.96% (862.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 374
XAUAUDm 138
GBPJPYm 33
USDJPYm 24
EURJPYm 22
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 766
XAUAUDm 326
GBPJPYm 19
USDJPYm 12
EURJPYm 14
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 140K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 806
USDJPYm 826
EURJPYm 365
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.89 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +25.21 USD
Massima perdita consecutiva: -221.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Non ci sono recensioni
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
