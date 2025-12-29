- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
573
Negociações com lucro:
422 (73.64%)
Negociações com perda:
151 (26.35%)
Melhor negociação:
206.89 USD
Pior negociação:
-49.05 USD
Lucro bruto:
2 108.29 USD (1 085 566 pips)
Perda bruta:
-1 018.55 USD (960 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (25.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
209.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.49%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
593
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
4.92
Negociações longas:
38 (6.63%)
Negociações curtas:
535 (93.37%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
1.90 USD
Lucro médio:
5.00 USD
Perda média:
-6.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.57 USD (6)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
32.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.36 USD
Máximo:
221.57 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (221.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.36% (587.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|362
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|27
|USDJPYm
|20
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|721
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|16
|USDJPYm
|10
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|182K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|676
|USDJPYm
|807
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +206.89 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +25.21 USD
Máxima perda consecutiva: -221.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
