Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 399 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
573
Negociações com lucro:
422 (73.64%)
Negociações com perda:
151 (26.35%)
Melhor negociação:
206.89 USD
Pior negociação:
-49.05 USD
Lucro bruto:
2 108.29 USD (1 085 566 pips)
Perda bruta:
-1 018.55 USD (960 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (25.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
209.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.49%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
593
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
4.92
Negociações longas:
38 (6.63%)
Negociações curtas:
535 (93.37%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
1.90 USD
Lucro médio:
5.00 USD
Perda média:
-6.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-221.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.57 USD (6)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
32.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.36 USD
Máximo:
221.57 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (221.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.36% (587.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 362
XAUAUDm 138
GBPJPYm 27
USDJPYm 20
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 721
XAUAUDm 326
GBPJPYm 16
USDJPYm 10
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 182K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 676
USDJPYm 807
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +206.89 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +25.21 USD
Máxima perda consecutiva: -221.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Sem comentários
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
