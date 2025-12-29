シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  399  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
573
利益トレード:
422 (73.64%)
損失トレード:
151 (26.35%)
ベストトレード:
206.89 USD
最悪のトレード:
-49.05 USD
総利益:
2 108.29 USD (1 085 566 pips)
総損失:
-1 018.55 USD (960 473 pips)
最大連続の勝ち:
19 (25.21 USD)
最大連続利益:
209.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.49%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
601
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
4.92
長いトレード:
38 (6.63%)
短いトレード:
535 (93.37%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
1.90 USD
平均利益:
5.00 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
6 (-221.57 USD)
最大連続損失:
-221.57 USD (6)
月間成長:
2.70%
年間予想:
32.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.36 USD
最大の:
221.57 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (221.57 USD)
エクイティによる:
1.36% (587.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 362
XAUAUDm 138
GBPJPYm 27
USDJPYm 20
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 721
XAUAUDm 326
GBPJPYm 16
USDJPYm 10
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 182K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 676
USDJPYm 807
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +206.89 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +25.21 USD
最大連続損失: -221.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
レビューなし
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
