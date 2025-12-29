- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
573
利益トレード:
422 (73.64%)
損失トレード:
151 (26.35%)
ベストトレード:
206.89 USD
最悪のトレード:
-49.05 USD
総利益:
2 108.29 USD (1 085 566 pips)
総損失:
-1 018.55 USD (960 473 pips)
最大連続の勝ち:
19 (25.21 USD)
最大連続利益:
209.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.49%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
601
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
4.92
長いトレード:
38 (6.63%)
短いトレード:
535 (93.37%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
1.90 USD
平均利益:
5.00 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
6 (-221.57 USD)
最大連続損失:
-221.57 USD (6)
月間成長:
2.70%
年間予想:
32.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.36 USD
最大の:
221.57 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (221.57 USD)
エクイティによる:
1.36% (587.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|362
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|27
|USDJPYm
|20
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|721
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|16
|USDJPYm
|10
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|182K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|676
|USDJPYm
|807
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +206.89 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +25.21 USD
最大連続損失: -221.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
399 USD/月
3%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
99%
573
73%
100%
2.06
1.90
USD
USD
1%
1:200