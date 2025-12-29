SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 399 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
580
Gewinntrades:
424 (73.10%)
Verlusttrades:
156 (26.90%)
Bester Trade:
206.89 USD
Schlechtester Trade:
-49.05 USD
Bruttoprofit:
2 234.13 USD (1 103 490 pips)
Bruttoverlust:
-1 108.41 USD (1 023 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (25.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
209.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.39%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
604
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
5.08
Long-Positionen:
38 (6.55%)
Short-Positionen:
542 (93.45%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.57 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.78%
Jahresprognose:
33.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.36 USD
Maximaler:
221.57 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (221.57 USD)
Kapital:
1.89% (833.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 369
XAUAUDm 138
GBPJPYm 27
USDJPYm 20
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 757
XAUAUDm 326
GBPJPYm 16
USDJPYm 10
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 137K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 676
USDJPYm 807
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +206.89 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
