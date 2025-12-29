- Wachstum
Trades insgesamt:
580
Gewinntrades:
424 (73.10%)
Verlusttrades:
156 (26.90%)
Bester Trade:
206.89 USD
Schlechtester Trade:
-49.05 USD
Bruttoprofit:
2 234.13 USD (1 103 490 pips)
Bruttoverlust:
-1 108.41 USD (1 023 340 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (25.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
209.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.39%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
604
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
5.08
Long-Positionen:
38 (6.55%)
Short-Positionen:
542 (93.45%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-221.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.57 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.78%
Jahresprognose:
33.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.36 USD
Maximaler:
221.57 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (221.57 USD)
Kapital:
1.89% (833.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|369
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|27
|USDJPYm
|20
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|757
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|16
|USDJPYm
|10
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|137K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|676
|USDJPYm
|807
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +206.89 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.57 USD
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
