Signaux / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 399 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
601
Bénéfice trades:
437 (72.71%)
Perte trades:
164 (27.29%)
Meilleure transaction:
206.89 USD
Pire transaction:
-49.05 USD
Bénéfice brut:
2 269.16 USD (1 113 487 pips)
Perte brute:
-1 122.19 USD (1 030 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (25.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.39%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
617
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
40 (6.66%)
Courts trades:
561 (93.34%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.91 USD
Bénéfice moyen:
5.19 USD
Perte moyenne:
-6.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-221.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-221.57 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.83%
Prévision annuelle:
34.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.36 USD
Maximal:
221.57 USD (0.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.61% (221.57 USD)
Par fonds propres:
1.89% (833.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 374
XAUAUDm 138
GBPJPYm 33
USDJPYm 24
EURJPYm 22
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 766
XAUAUDm 326
GBPJPYm 19
USDJPYm 12
EURJPYm 14
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 140K
XAUAUDm -69K
GBPJPYm 806
USDJPYm 826
EURJPYm 365
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.89 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +25.21 USD
Perte consécutive maximale: -221.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Aucun avis
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AFSID Trading Central Pro X 35K
399 USD par mois
3%
0
0
USD
44K
USD
1
99%
601
72%
100%
2.02
1.91
USD
2%
1:200
Copier

