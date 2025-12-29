- Croissance
Trades:
601
Bénéfice trades:
437 (72.71%)
Perte trades:
164 (27.29%)
Meilleure transaction:
206.89 USD
Pire transaction:
-49.05 USD
Bénéfice brut:
2 269.16 USD (1 113 487 pips)
Perte brute:
-1 122.19 USD (1 030 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (25.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.39%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
617
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
40 (6.66%)
Courts trades:
561 (93.34%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.91 USD
Bénéfice moyen:
5.19 USD
Perte moyenne:
-6.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-221.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-221.57 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.83%
Prévision annuelle:
34.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.36 USD
Maximal:
221.57 USD (0.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.61% (221.57 USD)
Par fonds propres:
1.89% (833.38 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|374
|XAUAUDm
|138
|GBPJPYm
|33
|USDJPYm
|24
|EURJPYm
|22
|ETHUSDm
|10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|766
|XAUAUDm
|326
|GBPJPYm
|19
|USDJPYm
|12
|EURJPYm
|14
|ETHUSDm
|10
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|140K
|XAUAUDm
|-69K
|GBPJPYm
|806
|USDJPYm
|826
|EURJPYm
|365
|ETHUSDm
|10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +206.89 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +25.21 USD
Perte consécutive maximale: -221.57 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
399 USD par mois
3%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
99%
601
72%
100%
2.02
1.91
USD
USD
2%
1:200