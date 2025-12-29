- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
513
盈利交易:
381 (74.26%)
亏损交易:
132 (25.73%)
最好交易:
206.89 USD
最差交易:
-49.05 USD
毛利:
1 876.60 USD (959 316 pips)
毛利亏损:
-907.52 USD (832 618 pips)
最大连续赢利:
19 (25.21 USD)
最大连续盈利:
209.89 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.49%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
528
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.37
长期交易:
38 (7.41%)
短期交易:
475 (92.59%)
利润因子:
2.07
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
4.93 USD
平均损失:
-6.88 USD
最大连续失误:
6 (-221.57 USD)
最大连续亏损:
-221.57 USD (6)
每月增长:
2.42%
年度预测:
29.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6.36 USD
最大值:
221.57 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (221.57 USD)
净值:
1.36% (587.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|328
|XAUAUDm
|117
|GBPJPYm
|23
|USDJPYm
|19
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|653
|XAUAUDm
|276
|GBPJPYm
|13
|USDJPYm
|9
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|175K
|XAUAUDm
|-60K
|GBPJPYm
|652
|USDJPYm
|747
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +206.89 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +25.21 USD
最大连续亏损: -221.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月399 USD
2%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
99%
513
74%
100%
2.06
1.89
USD
USD
1%
1:200