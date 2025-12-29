信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 399 USD per 
增长自 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
513
盈利交易:
381 (74.26%)
亏损交易:
132 (25.73%)
最好交易:
206.89 USD
最差交易:
-49.05 USD
毛利:
1 876.60 USD (959 316 pips)
毛利亏损:
-907.52 USD (832 618 pips)
最大连续赢利:
19 (25.21 USD)
最大连续盈利:
209.89 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.49%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
528
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.37
长期交易:
38 (7.41%)
短期交易:
475 (92.59%)
利润因子:
2.07
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
4.93 USD
平均损失:
-6.88 USD
最大连续失误:
6 (-221.57 USD)
最大连续亏损:
-221.57 USD (6)
每月增长:
2.42%
年度预测:
29.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6.36 USD
最大值:
221.57 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (221.57 USD)
净值:
1.36% (587.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 328
XAUAUDm 117
GBPJPYm 23
USDJPYm 19
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 653
XAUAUDm 276
GBPJPYm 13
USDJPYm 9
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 175K
XAUAUDm -60K
GBPJPYm 652
USDJPYm 747
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +206.89 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +25.21 USD
最大连续亏损: -221.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
没有评论
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
