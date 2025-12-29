- Incremento
Total de Trades:
525
Transacciones Rentables:
389 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
136 (25.90%)
Mejor transacción:
206.89 USD
Peor transacción:
-49.05 USD
Beneficio Bruto:
1 919.72 USD (986 629 pips)
Pérdidas Brutas:
-927.95 USD (859 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (25.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
209.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.49%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
537
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
38 (7.24%)
Transacciones Cortas:
487 (92.76%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
1.89 USD
Beneficio medio:
4.94 USD
Pérdidas medias:
-6.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.57 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.47%
Pronóstico anual:
29.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.36 USD
Máxima:
221.57 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (221.57 USD)
De fondos:
1.36% (587.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|335
|XAUAUDm
|122
|GBPJPYm
|23
|USDJPYm
|19
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|665
|XAUAUDm
|287
|GBPJPYm
|13
|USDJPYm
|9
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|181K
|XAUAUDm
|-66K
|GBPJPYm
|652
|USDJPYm
|747
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
Mejor transacción: +206.89 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +25.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
