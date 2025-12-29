SeñalesSecciones
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
525
Transacciones Rentables:
389 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
136 (25.90%)
Mejor transacción:
206.89 USD
Peor transacción:
-49.05 USD
Beneficio Bruto:
1 919.72 USD (986 629 pips)
Pérdidas Brutas:
-927.95 USD (859 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (25.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
209.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.49%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
537
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
38 (7.24%)
Transacciones Cortas:
487 (92.76%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
1.89 USD
Beneficio medio:
4.94 USD
Pérdidas medias:
-6.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-221.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.57 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.47%
Pronóstico anual:
29.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.36 USD
Máxima:
221.57 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (221.57 USD)
De fondos:
1.36% (587.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 335
XAUAUDm 122
GBPJPYm 23
USDJPYm 19
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 665
XAUAUDm 287
GBPJPYm 13
USDJPYm 9
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 181K
XAUAUDm -66K
GBPJPYm 652
USDJPYm 747
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +206.89 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +25.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
