- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
404 (73.99%)
Убыточных трейдов:
142 (26.01%)
Лучший трейд:
206.89 USD
Худший трейд:
-49.05 USD
Общая прибыль:
1 978.12 USD (1 024 737 pips)
Общий убыток:
-950.36 USD (886 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (25.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.49%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
564
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
38 (6.96%)
Коротких трейдов:
508 (93.04%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
4.90 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.57 USD (6)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.36 USD
Максимальная:
221.57 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (221.57 USD)
По эквити:
1.36% (587.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|344
|XAUAUDm
|129
|GBPJPYm
|27
|USDJPYm
|20
|EURJPYm
|16
|ETHUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|680
|XAUAUDm
|305
|GBPJPYm
|16
|USDJPYm
|10
|EURJPYm
|8
|ETHUSDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|189K
|XAUAUDm
|-63K
|GBPJPYm
|676
|USDJPYm
|807
|EURJPYm
|648
|ETHUSDm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +206.89 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +25.21 USD
Макс. убыток в серии: -221.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
• 💰 Initial Balance: $35,000
• ⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
• 📊 Traded Instruments:
• XAUUSD (Gold vs USD)
• GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
• EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
• USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
• ✅ Fully automated system with adaptive algorithms
• ✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
• ✅ Integrated risk management for account stability
• ✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
399 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
1
99%
546
73%
100%
2.08
1.88
USD
USD
1%
1:200