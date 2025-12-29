СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AFSID Trading Central Pro X 35K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 35K

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 399 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
404 (73.99%)
Убыточных трейдов:
142 (26.01%)
Лучший трейд:
206.89 USD
Худший трейд:
-49.05 USD
Общая прибыль:
1 978.12 USD (1 024 737 pips)
Общий убыток:
-950.36 USD (886 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (25.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.49%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
564
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
38 (6.96%)
Коротких трейдов:
508 (93.04%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
4.90 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-221.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.57 USD (6)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.36 USD
Максимальная:
221.57 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (221.57 USD)
По эквити:
1.36% (587.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 344
XAUAUDm 129
GBPJPYm 27
USDJPYm 20
EURJPYm 16
ETHUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 680
XAUAUDm 305
GBPJPYm 16
USDJPYm 10
EURJPYm 8
ETHUSDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 189K
XAUAUDm -63K
GBPJPYm 676
USDJPYm 807
EURJPYm 648
ETHUSDm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +206.89 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +25.21 USD
Макс. убыток в серии: -221.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Signal Name: AFSID Trading Central Pro‑X
Overview:
AFSID Trading Central Pro‑X is a fully automated trading system designed to deliver consistent results with calculated risk management. This signal operates 100% automatically, powered by advanced algorithms optimized for diverse global market conditions.
Key Details:
💰 Initial Balance: $35,000
⚡ Operation Mode: Full Auto Trading (no manual intervention)
📊 Traded Instruments:
XAUUSD (Gold vs USD)
GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ETHUSD (Ethereum vs USD)
Advantages:
✅ Fully automated system with adaptive algorithms
✅ Diversification across major forex pairs, gold, and crypto
✅ Integrated risk management for account stability
✅ Ideal for traders seeking a premium hands‑off solution
Objective:
To provide stable, transparent, and reliable trading performance for investors looking for a professional signal backed by a strong initial balance.
Нет отзывов
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFSID Trading Central Pro X 35K
399 USD в месяц
3%
0
0
USD
44K
USD
1
99%
546
73%
100%
2.08
1.88
USD
1%
1:200
Копировать

