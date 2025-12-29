✅ EURUSD Quant Signal





MT5 için tamamen otomatik, kurallara dayalı ve sistematik bir stratejidir. Herhangi bir manuel müdahale gerekmez.





Momentum temelli girişlerle ve kontrollü pozisyon büyüklüğüyle EURUSD üzerinde yüksek frekanslı işlemler yapmak için tasarlanmıştır.





🔹 Gerçekleştirilen Backtest (1 yıl):

• Kar: $3.229,99

• Toplam İşlem: 320

• Kazanma Oranı: %78

• Kârlılık Faktörü (Profit Factor): 3,64

• Maksimum Çekilme (Drawdown): %12,90

• Beklenen Kazanç: 10,09

• Lot büyüklüğü: 0,045

• Martingale veya Grid stratejisi yok





🔹 Gerçek Hesap Kurulumu:

• Hesap Türü: Gerçek

• Platform: MetaTrader 5

• Enstrüman: EURUSD

• İşlem Sıklığı: Günde birden fazla

• Önerilen Minimum Bakiye: $500

• Risk Oranı: Ayarlanabilir (testte %8 kullanıldı)





💰 Fiyat: Aylık $30

✅ Küçük ve orta büyüklükteki hesaplar için uygun, şeffaf ve veri odaklı bir işlem sinyali

📈 Sonuçlar MQL5 platformu üzerinden gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.





⚠️ Yatırım işlemleri risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için garanti vermez.



