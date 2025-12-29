- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
50 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (16.67%)
En iyi işlem:
7.09 USD
En kötü işlem:
-2.01 USD
Brüt kâr:
107.22 USD (2 766 pips)
Brüt zarar:
-26.10 USD (272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (54.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.66 USD (18)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
47.73%
Maks. mevduat yükü:
62.18%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
25.67
Alış işlemleri:
30 (50.00%)
Satış işlemleri:
30 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.11
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.01 USD (1)
Aylık büyüme:
16.37%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.48 USD
Maksimum:
3.16 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (2.42 USD)
Varlığa göre:
3.41% (19.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD!
|82
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD!
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
✅ EURUSD Quant Signal
MT5 için tamamen otomatik, kurallara dayalı ve sistematik bir stratejidir. Herhangi bir manuel müdahale gerekmez.
Momentum temelli girişlerle ve kontrollü pozisyon büyüklüğüyle EURUSD üzerinde yüksek frekanslı işlemler yapmak için tasarlanmıştır.
🔹 Gerçekleştirilen Backtest (1 yıl):
• Kar: $3.229,99
• Toplam İşlem: 320
• Kazanma Oranı: %78
• Kârlılık Faktörü (Profit Factor): 3,64
• Maksimum Çekilme (Drawdown): %12,90
• Beklenen Kazanç: 10,09
• Lot büyüklüğü: 0,045
• Martingale veya Grid stratejisi yok
🔹 Gerçek Hesap Kurulumu:
• Hesap Türü: Gerçek
• Platform: MetaTrader 5
• Enstrüman: EURUSD
• İşlem Sıklığı: Günde birden fazla
• Önerilen Minimum Bakiye: $500
• Risk Oranı: Ayarlanabilir (testte %8 kullanıldı)
💰 Fiyat: Aylık $30
✅ Küçük ve orta büyüklükteki hesaplar için uygun, şeffaf ve veri odaklı bir işlem sinyali
📈 Sonuçlar MQL5 platformu üzerinden gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
⚠️ Yatırım işlemleri risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için garanti vermez.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
2
88%
60
83%
48%
4.10
1.35
USD
USD
3%
1:100