- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
62 (82.66%)
손실 거래:
13 (17.33%)
최고의 거래:
8.00 USD
최악의 거래:
-95.86 USD
총 수익:
140.63 USD (3 373 pips)
총 손실:
-185.86 USD (2 450 pips)
연속 최대 이익:
21 (61.03 USD)
연속 최대 이익:
61.03 USD (21)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
89.92%
최대 입금량:
81.93%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
39 (52.00%)
숏(주식차입매도):
36 (48.00%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-0.60 USD
평균 이익:
2.27 USD
평균 손실:
-14.30 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.91 USD)
연속 최대 손실:
-152.42 USD (2)
월별 성장률:
-9.75%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
67.31 USD
최대한의:
153.98 USD (26.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.92% (153.57 USD)
자본금별:
30.07% (171.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD!
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD!
|923
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.00 USD
최악의 거래: -96 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +61.03 USD
연속 최대 손실: -0.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Forex.com-Live 536"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
✅ EURUSD Quant Signal
MT5용 완전 자동화된 전략으로, 체계적이고 규칙 기반으로 실행되며 수동 개입이 필요하지 않습니다.
모멘텀 기반 진입과 엄격한 포지션 사이징을 통해 EURUSD 고빈도 거래에 최적화되어 있습니다.
🔹 백테스트 (1년 기준):
• 수익: $3,229.99
• 총 거래 수: 320건
• 승률: 78%
• 수익 인자 (Profit Factor): 3.64
• 최대 손실률 (드로우다운): 12.90%
• 기대 수익: 10.09
• 로트 크기: 0.045
• 마틴게일 없음 / 그리드 없음
🔹 실거래 설정:
• 계좌 유형: 실계좌
• 플랫폼: MetaTrader 5
• 거래 종목: EURUSD
• 거래 빈도: 하루 여러 차례
• 권장 최소 잔액: $500 이상
• 리스크: 조절 가능 (테스트 시 8% 적용)
💰 가격: 월 $30
✅ 소형 및 중형 계좌에 적합한 투명하고 데이터 기반의 자동 거래 시그널
📈 실적은 MQL5 플랫폼을 통해 실시간으로 업데이트됩니다
⚠️ 거래는 리스크를 수반하며, 과거의 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
439
USD
USD
4
88%
75
82%
90%
0.75
-0.60
USD
USD
30%
1:100