시그널 / MetaTrader 5 / EURUSD Quant Signal
Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -10%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
75
이익 거래:
62 (82.66%)
손실 거래:
13 (17.33%)
최고의 거래:
8.00 USD
최악의 거래:
-95.86 USD
총 수익:
140.63 USD (3 373 pips)
총 손실:
-185.86 USD (2 450 pips)
연속 최대 이익:
21 (61.03 USD)
연속 최대 이익:
61.03 USD (21)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
89.92%
최대 입금량:
81.93%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
39 (52.00%)
숏(주식차입매도):
36 (48.00%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-0.60 USD
평균 이익:
2.27 USD
평균 손실:
-14.30 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.91 USD)
연속 최대 손실:
-152.42 USD (2)
월별 성장률:
-9.75%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
67.31 USD
최대한의:
153.98 USD (26.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.92% (153.57 USD)
자본금별:
30.07% (171.59 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD! 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD! -45
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD! 923
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.00 USD
최악의 거래: -96 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +61.03 USD
연속 최대 손실: -0.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Forex.com-Live 536"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

✅ EURUSD Quant Signal

MT5용 완전 자동화된 전략으로, 체계적이고 규칙 기반으로 실행되며 수동 개입이 필요하지 않습니다.

모멘텀 기반 진입과 엄격한 포지션 사이징을 통해 EURUSD 고빈도 거래에 최적화되어 있습니다.

🔹 백테스트 (1년 기준):  
• 수익: $3,229.99  
• 총 거래 수: 320건  
• 승률: 78%  
• 수익 인자 (Profit Factor): 3.64  
• 최대 손실률 (드로우다운): 12.90%  
• 기대 수익: 10.09  
• 로트 크기: 0.045  
• 마틴게일 없음 / 그리드 없음

🔹 실거래 설정:  
• 계좌 유형: 실계좌  
• 플랫폼: MetaTrader 5  
• 거래 종목: EURUSD  
• 거래 빈도: 하루 여러 차례  
• 권장 최소 잔액: $500 이상  
• 리스크: 조절 가능 (테스트 시 8% 적용)

💰 가격: 월 $30  
✅ 소형 및 중형 계좌에 적합한 투명하고 데이터 기반의 자동 거래 시그널  
📈 실적은 MQL5 플랫폼을 통해 실시간으로 업데이트됩니다

⚠️ 거래는 리스크를 수반하며, 과거의 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

2026.01.09 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 03:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 14:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 14:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EURUSD Quant Signal
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
439
USD
4
88%
75
82%
90%
0.75
-0.60
USD
30%
1:100
