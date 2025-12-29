✅ EURUSD Quant Signal





Stratégie MT5 entièrement automatisée, basée sur des règles systématiques sans aucune intervention manuelle.





Conçue pour le trading haute fréquence sur EURUSD, avec des entrées basées sur la dynamique du marché et un contrôle strict du volume des positions.





🔹 Backtest (1 an) :

• Profit : 3 229,99 $

• Nombre de trades : 320

• Taux de réussite : 78 %

• Facteur de profit : 3,64

• Drawdown maximal : 12,90 %

• Gain moyen attendu : 10,09

• Taille de lot : 0,045

• Sans martingale / Sans grille





🔹 Configuration en compte réel :

• Type de compte : Réel

• Plateforme : MetaTrader 5

• Instrument : EURUSD

• Fréquence de trading : Plusieurs trades par jour

• Solde minimum recommandé : 500 $

• Risque : Ajustable (8 % utilisé dans le test)





💰 Prix : 30 $/mois

✅ Signal transparent, basé sur des données, idéal pour les comptes de petite à moyenne taille

📈 Résultats mis à jour en temps réel via la plateforme MQL5





⚠️ Le trading comporte des risques. Les performances passées n



