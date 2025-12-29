- Croissance
Trades:
60
Bénéfice trades:
50 (83.33%)
Perte trades:
10 (16.67%)
Meilleure transaction:
7.09 USD
Pire transaction:
-2.01 USD
Bénéfice brut:
107.22 USD (2 766 pips)
Perte brute:
-26.10 USD (272 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (54.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.66 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
47.73%
Charge de dépôt maximale:
62.18%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
25.67
Longs trades:
30 (50.00%)
Courts trades:
30 (50.00%)
Facteur de profit:
4.11
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.37%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.48 USD
Maximal:
3.16 USD (0.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.45% (2.42 USD)
Par fonds propres:
3.41% (19.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD!
|82
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD!
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
✅ EURUSD Quant Signal
Stratégie MT5 entièrement automatisée, basée sur des règles systématiques sans aucune intervention manuelle.
Conçue pour le trading haute fréquence sur EURUSD, avec des entrées basées sur la dynamique du marché et un contrôle strict du volume des positions.
🔹 Backtest (1 an) :
• Profit : 3 229,99 $
• Nombre de trades : 320
• Taux de réussite : 78 %
• Facteur de profit : 3,64
• Drawdown maximal : 12,90 %
• Gain moyen attendu : 10,09
• Taille de lot : 0,045
• Sans martingale / Sans grille
🔹 Configuration en compte réel :
• Type de compte : Réel
• Plateforme : MetaTrader 5
• Instrument : EURUSD
• Fréquence de trading : Plusieurs trades par jour
• Solde minimum recommandé : 500 $
• Risque : Ajustable (8 % utilisé dans le test)
💰 Prix : 30 $/mois
✅ Signal transparent, basé sur des données, idéal pour les comptes de petite à moyenne taille
📈 Résultats mis à jour en temps réel via la plateforme MQL5
⚠️ Le trading comporte des risques. Les performances passées n
