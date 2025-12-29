- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
50 (83.33%)
Loss Trade:
10 (16.67%)
Best Trade:
7.09 USD
Worst Trade:
-2.01 USD
Profitto lordo:
107.22 USD (2 766 pips)
Perdita lorda:
-26.10 USD (272 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (54.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.66 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
47.73%
Massimo carico di deposito:
62.18%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
25.67
Long Trade:
30 (50.00%)
Short Trade:
30 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.11
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.01 USD (1)
Crescita mensile:
16.37%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.48 USD
Massimale:
3.16 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (2.42 USD)
Per equità:
3.41% (19.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD!
|82
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD!
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
✅ EURUSD Quant Signal
Strategia MT5 completamente automatizzata, con esecuzione sistematica basata su regole, senza alcun intervento manuale.
Progettata per il trading ad alta frequenza su EURUSD, utilizza ingressi basati sul momentum e una gestione rigorosa della dimensione delle posizioni.
🔹 Backtest (1 anno):
• Profitto: $3.229,99
• Operazioni totali: 320
• Tasso di successo: 78%
• Fattore di profitto: 3,64
• Drawdown massimo: 12,90%
• Guadagno atteso: 10,09
• Lotto: 0,045
• Nessun Martingale / Nessuna strategia Grid
🔹 Configurazione del trading live:
• Tipo di conto: Reale
• Piattaforma: MetaTrader 5
• Strumento: EURUSD
• Frequenza operativa: Più operazioni al giorno
• Saldo minimo consigliato: $500
• Rischio: Regolabile (8% usato nel test)
💰 Prezzo: $30/mese
✅ Segnale trasparente, basato sui dati, ideale per conti di piccole e medie dimensioni
📈 Risultati aggiornati in tempo reale tramite la piattaforma MQL5
⚠️ Il trading comporta dei rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Non ci sono recensioni
