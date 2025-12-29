- 成長
トレード:
59
利益トレード:
49 (83.05%)
損失トレード:
10 (16.95%)
ベストトレード:
7.09 USD
最悪のトレード:
-2.01 USD
総利益:
105.13 USD (2 717 pips)
総損失:
-25.28 USD (272 pips)
最大連続の勝ち:
17 (52.57 USD)
最大連続利益:
52.57 USD (17)
シャープレシオ:
0.76
取引アクティビティ:
47.13%
最大入金額:
62.18%
最近のトレード:
55 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
25.27
長いトレード:
29 (49.15%)
短いトレード:
30 (50.85%)
プロフィットファクター:
4.16
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
2.15 USD
平均損失:
-2.53 USD
最大連続の負け:
3 (-0.91 USD)
最大連続損失:
-2.01 USD (1)
月間成長:
16.03%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.48 USD
最大の:
3.16 USD (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.45% (2.42 USD)
エクイティによる:
3.41% (19.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD!
|80
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD!
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.09 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +52.57 USD
最大連続損失: -0.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
✅ EURUSD Quant Signal
完全自動化されたMT5戦略で、ルールに基づいたシステマティックな実行を行い、手動操作は一切不要です。
モメンタムに基づくエントリーと厳密なポジションサイズ管理を活用し、EURUSDの高頻度トレードに最適化されています。
🔹 バックテスト（1年間）：
• 利益：$3,229.99
• 総取引数：320
• 勝率：78%
• プロフィットファクター：3.64
• 最大ドローダウン：12.90%
• 期待利益：10.09
• ロットサイズ：0.045
• マーチンゲールなし / グリッド戦略なし
🔹 実取引設定：
• アカウントタイプ：リアル（実口座）
• プラットフォーム：MetaTrader 5
• 通貨ペア：EURUSD
• 取引頻度：1日に複数回
•
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
2
88%
59
83%
47%
4.15
1.35
USD
USD
3%
1:100