Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 15%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
57
盈利交易:
47 (82.45%)
亏损交易:
10 (17.54%)
最好交易:
7.09 USD
最差交易:
-2.01 USD
毛利:
101.05 USD (2 619 pips)
毛利亏损:
-24.46 USD (272 pips)
最大连续赢利:
15 (48.49 USD)
最大连续盈利:
48.49 USD (15)
夏普比率:
0.75
交易活动:
53.70%
最大入金加载:
62.18%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
24.24
长期交易:
28 (49.12%)
短期交易:
29 (50.88%)
利润因子:
4.13
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
2.15 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
3 (-0.91 USD)
最大连续亏损:
-2.01 USD (1)
每月增长:
15.37%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1.48 USD
最大值:
3.16 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (2.42 USD)
净值:
3.41% (19.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD! 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD! 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD! 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.09 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.49 USD
最大连续亏损: -0.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 536 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

✅ EURUSD Quant Signal

完全自动化的 MT5 策略，基于系统性规则执行，无需人工干预。

专为高频 EURUSD 交易设计，采用动量入场策略与严格的头寸控制。

🔹 回测数据（1年）：  
• 盈利：$3,229.99  
• 交易笔数：320  
• 胜率：78%  
• 盈利因子：3.64  
• 最大回撤：12.90  
• 期望收益：10.09  
• 每笔交易手数：0.045  
• 无马丁格尔 / 无网格策略

🔹 实盘交易设置：  
• 账户类型：实盘账户  
• 平台：MetaTrader 5  
• 交易品种：EURUSD  
• 交易频率：每日多次  
• 推荐账户资金：$500 以上  
• 风险参数：可调整（测试使用 8%）

💰 价格：$30/月  
✅ 适合小型至中型账户的透明、数据驱动型交易信号  
📈 实时通过 MQL5 平台更新

⚠️ 投资有风险，过往表现不代表未来收益。

没有评论
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
