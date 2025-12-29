- 成长
交易:
57
盈利交易:
47 (82.45%)
亏损交易:
10 (17.54%)
最好交易:
7.09 USD
最差交易:
-2.01 USD
毛利:
101.05 USD (2 619 pips)
毛利亏损:
-24.46 USD (272 pips)
最大连续赢利:
15 (48.49 USD)
最大连续盈利:
48.49 USD (15)
夏普比率:
0.75
交易活动:
53.70%
最大入金加载:
62.18%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
24.24
长期交易:
28 (49.12%)
短期交易:
29 (50.88%)
利润因子:
4.13
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
2.15 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
3 (-0.91 USD)
最大连续亏损:
-2.01 USD (1)
每月增长:
15.37%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1.48 USD
最大值:
3.16 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (2.42 USD)
净值:
3.41% (19.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD!
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD!
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.09 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.49 USD
最大连续亏损: -0.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 536 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
✅ EURUSD Quant Signal
完全自动化的 MT5 策略，基于系统性规则执行，无需人工干预。
专为高频 EURUSD 交易设计，采用动量入场策略与严格的头寸控制。
🔹 回测数据（1年）：
• 盈利：$3,229.99
• 交易笔数：320
• 胜率：78%
• 盈利因子：3.64
• 最大回撤：12.90
• 期望收益：10.09
• 每笔交易手数：0.045
• 无马丁格尔 / 无网格策略
🔹 实盘交易设置：
• 账户类型：实盘账户
• 平台：MetaTrader 5
• 交易品种：EURUSD
• 交易频率：每日多次
• 推荐账户资金：$500 以上
• 风险参数：可调整（测试使用 8%）
💰 价格：$30/月
✅ 适合小型至中型账户的透明、数据驱动型交易信号
📈 实时通过 MQL5 平台更新
⚠️ 投资有风险，过往表现不代表未来收益。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
574
USD
USD
2
87%
57
82%
54%
4.13
1.34
USD
USD
3%
1:100