Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
49 (83.05%)
Verlusttrades:
10 (16.95%)
Bester Trade:
7.09 USD
Schlechtester Trade:
-2.01 USD
Bruttoprofit:
105.13 USD (2 717 pips)
Bruttoverlust:
-25.69 USD (272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (52.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.57 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.76
Trading-Aktivität:
46.56%
Max deposit load:
62.18%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
25.14
Long-Positionen:
29 (49.15%)
Short-Positionen:
30 (50.85%)
Profit-Faktor:
4.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.03%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.48 USD
Maximaler:
3.16 USD (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.45% (2.42 USD)
Kapital:
3.41% (19.39 USD)
Verteilung
Symbol
Trades
Sell
Buy
EURUSD!
59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Symbol
Bruttoprofit, USD
Loss, USD
Profit, USD
EURUSD!
80
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Symbol
Bruttoprofit, pips
Loss, pips
Profit, pips
EURUSD!
2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Bester Trade: +7.09 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
✅ EURUSD Quant Signal
Vollautomatisierte MT5-Strategie mit systematischer, regelbasierter Ausführung – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Entwickelt für hochfrequenten EURUSD-Handel mit Momentum-basierten Einstiegen und kontrollierter Positionsgröße.
🔹 Backtest (1 Jahr):
• Gewinn: $3.229,99
• Trades: 320
• Trefferquote: 78 %
• Profit-Faktor: 3,64
• Maximaler Drawdown: 12,90 %
• Erwarteter Gewinn je Trade: 10,09
• Lotgröße: 0,045
• Kein Martingale / Kein Grid
🔹 Live-Handelsumgebung:
• Kontotyp: Echtkon
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
2
88%
59
83%
47%
4.09
1.35
USD
USD
3%
1:100