Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 16%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
49 (83.05%)
Verlusttrades:
10 (16.95%)
Bester Trade:
7.09 USD
Schlechtester Trade:
-2.01 USD
Bruttoprofit:
105.13 USD (2 717 pips)
Bruttoverlust:
-25.69 USD (272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (52.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.57 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.76
Trading-Aktivität:
46.56%
Max deposit load:
62.18%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
25.14
Long-Positionen:
29 (49.15%)
Short-Positionen:
30 (50.85%)
Profit-Faktor:
4.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.03%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.48 USD
Maximaler:
3.16 USD (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.45% (2.42 USD)
Kapital:
3.41% (19.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD! 59
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD! 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD! 2.4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.09 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

✅ EURUSD Quant Signal

Vollautomatisierte MT5-Strategie mit systematischer, regelbasierter Ausführung – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Entwickelt für hochfrequenten EURUSD-Handel mit Momentum-basierten Einstiegen und kontrollierter Positionsgröße.

🔹 Backtest (1 Jahr):  
• Gewinn: $3.229,99  
• Trades: 320  
• Trefferquote: 78 %  
• Profit-Faktor: 3,64  
• Maximaler Drawdown: 12,90 %  
• Erwarteter Gewinn je Trade: 10,09  
• Lotgröße: 0,045  
• Kein Martingale / Kein Grid

🔹 Live-Handelsumgebung:  
• Kontotyp: Echtkon

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
