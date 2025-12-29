SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EURUSD Quant Signal
Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
Forex.com-Live 536
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
48 (82.75%)
Negociações com perda:
10 (17.24%)
Melhor negociação:
7.09 USD
Pior negociação:
-2.01 USD
Lucro bruto:
103.24 USD (2 671 pips)
Perda bruta:
-25.28 USD (272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (50.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.68 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
48.24%
Depósito máximo carregado:
62.18%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
24.67
Negociações longas:
28 (48.28%)
Negociações curtas:
30 (51.72%)
Fator de lucro:
4.08
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
2.15 USD
Perda média:
-2.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.01 USD (1)
Crescimento mensal:
15.73%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.48 USD
Máximo:
3.16 USD (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.45% (2.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.41% (19.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD! 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD! 78
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD! 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.09 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.68 USD
Máxima perda consecutiva: -0.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

✅ EURUSD Quant Signal

Estratégia totalmente automatizada para MT5, com execução baseada em regras sistemáticas e sem intervenção manual.

Desenvolvida para trading de alta frequência no par EURUSD, utilizando entradas baseadas em momentum e controle rigoroso de tamanho de posição.

🔹 Backtest (1 ano):  
• Lucro: $3.229,99  
• Total de operações: 320  
• Taxa de acerto: 78%  
• Fator de lucro: 3,64  
• Rebaixamento máximo: 12,90%  
• Lucro esperado por operação: 10,09  
• Tamanho de lote: 0,045  
• Sem Martingale / Sem Grid

🔹 Configuração para conta real:  
• Tipo de conta: Real  
• Plataforma: MetaTrader 5  
• Ativo: EURUSD  
• Frequência de operações: Várias por dia  
• Saldo mínimo recomendado: $500  
• Risco: Ajustável (8% utilizado no teste)

💰 Preço: $30/mês  
✅ Sinal transparente e orientado por dados, ideal para co

Sem comentários
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EURUSD Quant Signal
30 USD por mês
16%
0
0
USD
576
USD
2
87%
58
82%
48%
4.08
1.34
USD
3%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.