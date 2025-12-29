- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
48 (82.75%)
Negociações com perda:
10 (17.24%)
Melhor negociação:
7.09 USD
Pior negociação:
-2.01 USD
Lucro bruto:
103.24 USD (2 671 pips)
Perda bruta:
-25.28 USD (272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (50.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.68 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
48.24%
Depósito máximo carregado:
62.18%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
24.67
Negociações longas:
28 (48.28%)
Negociações curtas:
30 (51.72%)
Fator de lucro:
4.08
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
2.15 USD
Perda média:
-2.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.01 USD (1)
Crescimento mensal:
15.73%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.48 USD
Máximo:
3.16 USD (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.45% (2.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.41% (19.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD!
|78
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD!
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.09 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.68 USD
Máxima perda consecutiva: -0.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
✅ EURUSD Quant Signal
Estratégia totalmente automatizada para MT5, com execução baseada em regras sistemáticas e sem intervenção manual.
Desenvolvida para trading de alta frequência no par EURUSD, utilizando entradas baseadas em momentum e controle rigoroso de tamanho de posição.
🔹 Backtest (1 ano):
• Lucro: $3.229,99
• Total de operações: 320
• Taxa de acerto: 78%
• Fator de lucro: 3,64
• Rebaixamento máximo: 12,90%
• Lucro esperado por operação: 10,09
• Tamanho de lote: 0,045
• Sem Martingale / Sem Grid
🔹 Configuração para conta real:
• Tipo de conta: Real
• Plataforma: MetaTrader 5
• Ativo: EURUSD
• Frequência de operações: Várias por dia
• Saldo mínimo recomendado: $500
• Risco: Ajustável (8% utilizado no teste)
💰 Preço: $30/mês
✅ Sinal transparente e orientado por dados, ideal para co
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
2
87%
58
82%
48%
4.08
1.34
USD
USD
3%
1:100